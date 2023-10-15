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Атака бомбами на Харківщину та понад 170 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака бомбами на Харківщину та понад 170 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району
фото: Харківська обласна прокуратура

За добу противник випустив по Херсонщині 622 снаряди

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (93 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, використав міномети, гранатомети. Також зафіксовано 6 вибухів від некерованих авіаційних ракет (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріли Юнаківської громади. Зафіксовано 10 вибухів з РСЗВ та два вибухи з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади. Минулося без наслідків.

Запорізька область

За добу – 176 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах області. Військовослужбовці РФ здійснили три ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, чотири РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатили чотири авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці. 154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив майже три десятки снарядів, також скерував дрон-камікадзе. Дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам. Пошкоджені шість приватних будинків, майже десяток господарських споруд, теплиця, декілька ліній електропередач. Людей не зачепило. Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду.

Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь. Ще вісім осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей. Минулося без жертв. Також вночі у небі над областю наші оборонці знищили ворожий безпілотник.

Харківщина

Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули двоє людей – чоловік 57 років та жінка 54 років. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані. На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, без постраждалих. Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп’янськ, зафіксовано три влучання, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Луганщина

Ударів з неба завдано по Білогорівці і Серебрянському лісництву, з артилерії – по Білогорівці. Ворог атакував у бік Макіївки та у Серебрянському лісі, атаки відбито. За добу противник здійснив 124 обстріли (551 снаряд).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – вісім населених пунктів: с.Новоселівка Перша, с.Тоненьке, с.Урожайне, Авдіївка, Часів Яр, смт Очеретине, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк. Пошкоджено шість житлових будинків, ЛЕП, три цивільних автомобіля, військовий автомобіль, центр первинної медичної допомоги, естакада. На Донеччині за добу: дві людини загинуло , одна дістала поранення.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громаді. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 107 обстрілів (622 снаряди), з них по м. Херсон – 12 обстрілів (45 снарядів). Рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області. Внаслідок удару вчора зранку по місту Берислав сталося влучання по приватному будинку. Під завалами загинула 60-річна жінка. Поранень зазнав 70-річний чоловік. Вчора вдень ворог знову здійснив артобстріл міста. Поцілив у житлові будинки. У цей час на балконі своєї квартири знаходилася 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Також вчора вдень російські окупаційні війська вдарили по Херсону. Влучили в районі одного з ринків. Постраждалих немає. В лісосмузі поблизу с. Нововознесенське Бериславського району 69-річний чоловік наступив на «розтяжку». Зараз він у лікарні. За добу по області дві людини загинули, ще двоє – дістали поранення.

Теги: війна ЗСУ окупанти бомбардування

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