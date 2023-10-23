Атака дронів та майже 500 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах

За добу ворог завдав 177 ударів по Запорізькій області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Вночі у повітряному просторі області зафіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад дві години. По ворожих цілях працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (31 вибух). Ворог із мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та громад. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення. Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять мінометних обстрілів. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська (два вибухи), Шалигинська (шість вибухів), Новослобідська (два вибухи) та Краснопільська (три вибухи) громади. Без наслідків.

Запорізька область

За добу – 177 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах області. 153 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Рашисти здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське й П'ятихатки. Внаслідок удару рашистів по цивільному сектору пошкоджено будинок. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень важка артилерія загарбників працювала по Нікопольщині. Ворог накрив вогнем районний центр. Пошкоджені чотири приватні оселі, шість господарських споруд, авто, лінія електропередач. Без жертв. Під ранок агресор спрямував на область ракету. Її знищили оборонці з ПвК «Схід».

Харківщина

Внаслідок ворожого удару вчора по с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, об‘єкт критичної інфраструктури. Зазнала поранення жінка 39 років, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Також вчора ворог завдав удару КАБ по с. Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено будівлю професійно-технічного училища та будівлю дитячого садка. Минулося без постраждалих. Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв с. Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення чоловік 81 року, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Всього за добу по області: 2 поранених.

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Луганщина

Ударів з неба зазнали Надія і Невське. Невське і Білогорівку ворог обстріляв із мінометів та артилерії. За добу противник здійснив 131 обстрілів (552 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 18 обстрілів. Під вогнем рашистів: Костянтинівка, Часів Яр, с.Калинівка, с.Васюківка, Авдіївка, с.Нетайлове, Торецьк, с.Бердичі, с.Богоявленка, Курахове. Пошкоджено житлових будинків, ЛЕП, газопровід, три цивільних автомобілі, магазин, Курахівська ТЕС. На Донеччині за добу: троє загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих. Одещина: рашисти вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили дев'ять «Шахедів». В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 73 обстріли (469 снарядів), з них по м. Херсон – 12 обстрілів (46 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області. Внаслідок удару по Станіславу вчора вночі пошкоджені більш як 30 житлових будинків. Також є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону. Під вогнем вчора вдень опинився Херсон. У місті – влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств. За добу постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

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Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Загалом за добу ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.