Ворог вдарив ракетами по Черкащині: в ОВА повідомили наслідки

Російська армія завдала ракетних ударів по Черкащині, унаслідок чого є влучання по території медзакладу

Під ранок 15 серпня, війська РФ завдали ракетних ударів по Черкаській області. Зокрема, під удар ворога потрапило місто Сміла. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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«Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих», – повідомив голова Черкаської ОВА.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.

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На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

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У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.