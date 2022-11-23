Атака на енергосистему: Садовий повідомив про ситуацію у Львові

Частина будинків забезпечена електроенергією лише на перших поверхах

У Львові починають працювати ТЕЦ, енергетики відновлюють електропостачання

Половина Львова вже з електроенергією. Водопостачання в місті відновлено на 70%. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення. Частина будинків забезпечена лише на перших поверхах. Але це тимчасово», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починають працювати міські ТЕЦ. Якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі.

«Працюємо над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води. 75% світлофорів вже працюють», – додав мер.

На вечір у місті запустили більше автобусів. Паралельно відновлюється робота електротранспорту.

«Нагадую, що у Львові працюють 18 пунктів обігріву. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави. Сьогодні вони працюють до пізнього вечора», – зазначив Садовий.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.