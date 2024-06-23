Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу
Фото: ДСНС України

Серед постраждалих двоє підлітків – 15 та 16 років

Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед постраждалих двоє підлітків – 15 та 16 років.

Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

«Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, Російська Федерація в неділю, 23 червня, завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби. 

Також неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Теги: Харків окупанти Олег Синєгубов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти перейшли у наступ на Торецькому напрямку
Окупанти перейшли у наступ на Торецькому напрямку
Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад
Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад
Генерал Маломуж відповів, коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ
Генерал Маломуж відповів, коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ
Росіяни атакували Харків: у місті перебої зі світлом, є загиблі та поранені
Росіяни атакували Харків: у місті перебої зі світлом, є загиблі та поранені
Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: ВМС пояснили задум окупантів
Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: ВМС пояснили задум окупантів
Бійка між військовим та охоронцями Тищенка: майор ЗСУ відреагував
Бійка між військовим та охоронцями Тищенка: майор ЗСУ відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
23K
Трійця 2024 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
21K
Скандал із військовим та Тищенком у Дніпрі: поліція Києва підтвердила участь свого співробітника
19K
У Києві пролунали вибухи
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч

Новини

За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Сьогодні, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Сьогодні, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Вчора, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua