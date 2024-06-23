Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу

Серед постраждалих двоє підлітків – 15 та 16 років

Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед постраждалих двоє підлітків – 15 та 16 років.

Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

«Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, Російська Федерація в неділю, 23 червня, завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби.

Також неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.