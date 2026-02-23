Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Росіяни пошкодили у місті об'єкт інфраструктури
колаж: glavcom.ua

Унаслідок обстрілу загинула людина, ще одну – поранено

Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав об'єкт промислової інфраструктури, є жертви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомив чиновник, унаслідок ударів росіян загинув 33-річний чоловік, а 45-річний чоловік отримав поранення. Варто зазначити, що упродовж ночі росіяни тероризували область безпілотниками та керованими авіабомбами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив із представниками областей нову тактику масованих ударів РФ, коли мішенями стають об'єкти логістики та водопостачання. Президент також підкреслив, що Міністерство оборони разом з військовими мають посилити захист від російських дронів у прикордонних районах, «де стає більше й більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад».

Як повідомлялося, 22 лютого Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.

Читайте також:

Теги: обстріл Іван Федоров Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни пошкодили дитячий садок, житлові будинки та магазин
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22
27 сiчня, 07:27
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
31 сiчня, 06:17
У Богодухові оголосили дні жалоби після цинічного удару РФ по житловому будинку
Удар РФ по будинку в Богодухові: деталі загибелі трьох дітей та батька
11 лютого, 15:28
Через масовані атаки ворога у частині областей застосовуються аварійні відключення електроенергії
Масована атака ворога цієї ночі знеструмила столицю та три області – Укренерго
12 лютого, 11:20
Сергій Звілінський роповів про дім Карпа, старшого брата Нестора Махна, де почали облаштовувати музей і який вперше постраждав від російської бомби у 2022 році
Гуляйполе: росіяни знищують пам’ятки, пов’язані з Махном
16 лютого, 13:54
У столиці функціонують «Пункти незламності», де можна зігрітися та підзарядити техніку
Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла
16 лютого, 18:55
Наслідки росіяйської атаки у Києві у ніч на 3 лютого
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
3 лютого, 08:35
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
7 лютого, 08:59
Пошкоджена внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Дарницькому районі. Київ, 12 лютого 2026 року
«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
12 лютого, 14:57

Події в Україні

Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2026
Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua