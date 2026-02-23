Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви

Унаслідок обстрілу загинула людина, ще одну – поранено

Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав об'єкт промислової інфраструктури, є жертви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомив чиновник, унаслідок ударів росіян загинув 33-річний чоловік, а 45-річний чоловік отримав поранення. Варто зазначити, що упродовж ночі росіяни тероризували область безпілотниками та керованими авіабомбами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив із представниками областей нову тактику масованих ударів РФ, коли мішенями стають об'єкти логістики та водопостачання. Президент також підкреслив, що Міністерство оборони разом з військовими мають посилити захист від російських дронів у прикордонних районах, «де стає більше й більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад».

Як повідомлялося, 22 лютого Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.