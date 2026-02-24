Головна Країна Суспільство
Білецький в річницю вторгнення пояснив, який мир потрібен Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Білецький в річницю вторгнення пояснив, який мир потрібен Україні
Андрій Білецький
фото: 3 окрема штурмова бригада/Facebook

Україні потрібен справжній мир, який зберігає суверенність і спроможність захистити себе у майбутньому, зазначив Білецький

Україна вистояла, тому що нація зробила вибір битися. Спроба продати на переговорах те, що вистраждано і вистояно, призведе до глибокого морального надлому. Про це у блозі на УП написав Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він нагадав: чотири роки тому росіяни йшли брати Київ за три дні. За чотири роки вони не змогли повністю окупувати жодної області України. Країна вистояла не тому, що мала зовнішню підтримку, а тому, що сотні тисяч людей ухвалили рішення битися.

«Сотні, тисячі українців заганяли ворога, як мамонта. За місяць росіяни тікали, кидаючи все, – тіла своїх мертвих, машини, техніку. 13 трофейних російських танків все ще несуть службу у Третій штурмовій бригаді. Захоплена нами на Київщині російська ППО «ТОР-М» досі прикриває від росіян одне з українських міст», – загадав Білецький бої за Київщину в березні 2022 року.

Він заявив, що Україні потрібен справжній мир, який зберігає суверенність і спроможність захистити себе у майбутньому. Це виключає передачу ворогу українських територій в обмін на «фальшивий мир» – Росія використає паузу для реваншу і переписування історії свого ганебного провалу.

«Якщо сьогодні ми відмовимося від української землі і наших людей на Донбасі, де гарантії, що ми так само не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона під загрозою відновлення війни?» – заявив комкор. 

Білецький наголосив, що головний миротворець – це український солдат на фронті, а єдиний шлях до справжнього миру – зупинка противника по лінії фронту. На його думку,  лише тоді росіяни першими сядуть за стіл переговорів і запропонують реальні умови, а не «троянського коня».

«Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом», – заявив бригадний генерал.

