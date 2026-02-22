Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ

Мішенями росіян все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання

Міністерство оборони разом з військовими мають посилити захист від російських дронів у прикордонних районах

Президент Володимир Зеленський обговорив із представниками областей нову тактику масованих ударів РФ, коли мішенями стають об'єкти логістики та водопостачання. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Сьогодні на селекторі вже не вперше ми проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів, коли мішенями все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання.

Дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали і відповідно працювали по захисту. Протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Я розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що Міністерство оборони разом з військовими мають посилити захист від російських дронів у прикордонних районах, «де стає більше й більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад».

«Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині», – сказав він.

Нагадаємо, Київ пережив чергову напружену ніч під вогнем балістичних та крилатих ракет. Завдяки роботі сил ППО серйозних руйнувань вдалося уникнути, проте уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах міста, пошкодивши житлові будинки та автомобілі.

Як відомо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) закликала мешканців негайно пройти до укриттів.

Також масована нічна атака на столицю та область 22 лютого 2026 року призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова, який став свідком руйнування сусідньої оселі та особисто долучився до порятунку людей.

За словами народного депутата, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО. Будинок самого Разумкова, який розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав значних пошкоджень.