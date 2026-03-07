Головна Країна Події в Україні
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Під завалами можуть бути люди

У ніч на 7 березня російські терористи атакували Харків балістикою. Зафіксовано удар балістичною ракетою по житловій забудові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

Мер уточнив, що підтверджено пряме влучання ракети у житлову багатоповерхівку. «Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть перебувати люди», – повідомив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали люди. Спершу повідомлялося про одного пораненого, однак згодом кількість постраждалих зросла до двох.

«За уточненою інформацією, постраждав 11-річний хлопчик. Медики надають всю необхідну допомогу», – зазначив він.

Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.

Теги: Харків пожежа обстріл балістичні ракети ракетна атака

