9 березня у Харкові оголошено днем жалоби

Максим Бурич
glavcom.ua
glavcom.ua
Внаслідок цього жорстокого удару по цивільній інфраструктурі Харкова загинуло семеро людей
фото: ДСНС Харківщини

У Харкові вшанують пам’ять жертв внаслідок російської атаки

У Харкові 9 березня 2026 року оголошено день жалоби за мешканцями міста, які загинули внаслідок нещодавньої терористичної атаки російських окупантів. Місто вшановуватиме пам'ять усіх жертв трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

На місці влучання ворожої балістичної ракети у житловий будинок продовжують працювати всі відповідні служби. За словами мера, пошуково-рятувальні роботи не припиняються ні на мить – вони триватимуть сьогодні та протягом усього завтрашнього дня.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Пошуково-рятувальні роботи триватимуть сьогодні та завтра», – міський голова Ігор Терехов.

Комунальні та рятувальні служби ДСНС продовжують розбирати завали зруйнованого під’їзду, де під уламками все ще можуть залишатися люди.

Нагадаємо, що внаслідок цього жорстокого удару по цивільній інфраструктурі Харкова загинуло семеро людей, серед яких – двоє дітей. Кількість поранених становить 15 осіб.

