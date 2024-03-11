Окупанти атакували Харків «Шахедами»: є влучання
Обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч
У ніч на 11 березня російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.
За словами Терехова, на місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч на 10 березня у Києві та низці областей України вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей. В Одесі та в Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи.
Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві. Станом на 1:55 відбій оголосили у Києві та низці областей. Однак для деяких регіонів загроза ще зберігається.
Близько 4:50 10 березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.
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