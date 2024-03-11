Окупанти атакували Харків «Шахедами»: є влучання

Обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч

У ніч на 11 березня російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

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За словами Терехова, на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня у Києві та низці областей України вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей. В Одесі та в Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи.

Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві. Станом на 1:55 відбій оголосили у Києві та низці областей. Однак для деяких регіонів загроза ще зберігається.

Близько 4:50 10 березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.