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У Харкові пролунали вибухи: є влучання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
фото ілюстративне

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється

Увечері 31 березня в Харкові пролунали вибухи, зафіксовано влучання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста», – повідомив мер Харкова.

На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У Харкові внаслідок влучання пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз поранених немає, згодом додав керівник ОВА Синєгубов.

Нагадаємо, у неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті пролунали вибухи.

Як повідомлялося, загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей. 

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків окупанти Ігор Терехов

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