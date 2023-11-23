Атака на Харківщину та 127 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

За добу по області противник здійснив 65 обстрілів Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (32 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, також зафіксовано три вибухи від FPV дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили шість мінометних обстрілів. Зафіксовано (17 вибухів). Обстрілів зазнали Середино-Будська (два вибухи), Свеська (три вибухи), Юнаківська (шість вибухів), Краснопільська (п'ять вибухів) та Шалигинська (один вибух) громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня зафіксовано 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

За минулу добу російські агресори завдали 127 ударів по 22 населених пунктах області. Ворог гатив з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербакам, Новопрокопівці, Новодарівці, Малій Токмачці, Роботиному, Новоандріївці, Чарівному, Левадному, П’ятихатках та іншим селам уздовж лінії зіткнення. Російські військові завдали 19 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Роботиному та Степовому. Із РСЗВ окупанти обстріляли Вербове та Роботине. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті ворожих обстрілів. Інформації про постраждалих цивільних не надходило.

Дніпропетровщина

Вночі на Криворіжжі пролунав вибух. Ворог спрямовував ракету по обʼєкту інфраструктури. Без наслідків. Також окупанти вночі обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. За вчорашній день ворог обстріляв з артилерії та застосував чотири дрони-камікадзе по Нікопольському району. Били по самому Нікополю та по Марганцю. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Фахівці працюють над відновленням комунікацій. Захисники з ПвК "Схід" збили безпілотник над Кам'янським районом.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів: Козача Лопань, Гранів Харківського району, Стариця, Плетенівка, Землянки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Окупанти завдали авіаударів по Синьківці, Подолах, Куп'янську-Вузловому, Степовій Новоселівці Куп’янського району. В результаті обстрілу у с. Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок.

У м. Вовчанськ внаслідок влучання ворожих снарядів у каналізаційну насосну станцію горіли три дизельних генератора, бочки з мастилом та дрова. У м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено приватний будинок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок обстрілу у с. Шийківки Борівської громади Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Луганщина

Рашисти вдарили по Серебрянському лісу та Білогорівці. Ворог спрямував удари також по Невському. За добу противник здійснив 131 обстріл (514 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни минулої доби здійснили 15 обстрілів. Під вогнем рашистів – дев'ять населених пунктів: смт Очеретине, смт Північне, смт Майорське, Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, с.Новоукраїнка, с.Новоселівка Перша, с. Бердичі. Пошкоджено дев'ять житлових будинків (з них: сім – багатоквартирні), ЛЕП, дві будівлі заводу «АЗМК», станція зв’язку «Лайф», котельня, кафе. На Донеччині за добу: двоє загиблих та один поранений.

Миколаївщина

Вночі ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту Вознесенського району. Постраждалих немає. Вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 65 обстрілів (287 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (29 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області; територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні. Вчора ворог вдарив по багатоквартирному будинку у м. Херсон. Там виникла пожежа, котру оперативно ліквідували. Травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік. Вночі внаслідок ворожого обстрілу Херсона, поранень зазнав 45-річний чоловік. За добу по області одна людина загинула, одна дістала поранення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.