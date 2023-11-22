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Окупанти вдруге за день обстріляли Херсон (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вдруге за день обстріляли Херсон (фото, відео)
Щойно рятувальники почали гасити полум’я, як ворог відкрив повторний вогонь
фото: персслужба ДСНС

У результаті атаки одна людина загинула

Сьогодні, 22 листопада, армія РФ вдруге за день атакувала житлові квартали Херсона. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У результаті атаки одна людина загинула.

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«Один із ворожих снарядів влучив в багатоповерхівку. В квартирі спалахнула пожежа.

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Щойно рятувальники почали гасити полум’я, як ворог відкрив повторний вогонь. Попри небезпеку, рятувальники ліквідували пожежу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, російські окупанти вдарили по школі у Херсоні. Внаслідок атаки будівля була пошкоджена.

Триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: обстріл війна армія окупанти Херсон рятувальники

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