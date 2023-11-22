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ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді морської піхоти окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді морської піхоти окупантів
Сили оборони оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і «гаряче привітали їх»
фото ілюстративне

У момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста

Збройні Сили України підтвердили удар по російських загарбниках із 810-ї бригади РФ на Донеччині. Про це повідомляє СтратКомі ЗСУ.

«Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти.

За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста», – йдеться в повідомленні.

У Страткомі зазначили, що Сили оборони оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і «гаряче привітали їх».

«Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення», – додали у Страткомі ЗСУ.

Раніше було оприлюднено момент удару ЗСУ по скупченню окупантів із 810-ї бригади морської піхоти. Удару було завдано у селі Кумачово Старобешівського району Донецької області.

Під час обстрілу Будинку культури в тимчасово окупованому донецькому Старобешові, де окупанти проводили нагородження, загинула режисерка Поліна Меньших, яка виступала перед бойовиками

Теги: ЗСУ війна Донеччина

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