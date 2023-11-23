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Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу
Вибух у Кривому Розі прогримів близько опівночі
фото ілюстративне

Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури

Близько опівночі пролунав вибух у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, уночі ворог цілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.

«Люди неушкоджені», – повідомив Лисак.

Раніше телеграм-канали повідомили, що у ніч проти 23 листопада у Кривому Розі пролунав вибух.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Кривий Ріг ракета окупанти війна

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