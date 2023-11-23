Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу

Вибух у Кривому Розі прогримів близько опівночі

Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури

Близько опівночі пролунав вибух у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його даними, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, уночі ворог цілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.

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«Люди неушкоджені», – повідомив Лисак.

Раніше телеграм-канали повідомили, що у ніч проти 23 листопада у Кривому Розі пролунав вибух.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.