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Київська школа хоче відремонтувати басейн за 57 млн грн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київська школа хоче відремонтувати басейн за 57 млн грн
Згідно з оголошенням, орієнтовна вартість ремонту шкільного басейну оцінена в 57,6 млн грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Капремонт басейну хочуть завершити до 12 грудня 2025 року

У Києві планують відремонтувати шкільний басейн за більше ніж 57 млн грн. Відповідний тендер з’явився на сайті електронних закупівель Prozorro.

Мова йде про басейн гімназії «Либідь» в Подільському районі. Там за період у два роки хочуть:

  • демонтувати плитку;
  • встановити підвісні стелі;
  • встановити гідроізоляцію;
  • прокласти електропроводку;
  • монтувати LED-світильники;
  • прокласти опалювальні труби;
  • встановити очисні фільтри для води та сантехніки.
Київська школа хоче відремонтувати басейн за 57 млн грн фото 1

Згідно з оголошенням, орієнтовна вартість вищевказаних робіт оцінена в 57,6 млн грн. Відкриті торги з обрання підрядника призначено на 14 вересня. Водночас капремонт басейну має бути завершено до 12 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що У Рівненській області планують відремонтувати міст на колосальні 529 млн грн,. В оголошенні йдеться, що фінансування на ремонт мосту проводитиметься по прямій закупівлі без проведення тендеру. Станом на сьогодні вже визначено переможця – ТОВ «ГК «Автострада». Примітно, що ця компанія минулого року отримала тендер на проведення цих же робіт на 390 млн.

До слова, дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн.

Теги: школа Київ басейн тендер

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