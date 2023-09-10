Київська школа хоче відремонтувати басейн за 57 млн грн

Капремонт басейну хочуть завершити до 12 грудня 2025 року

У Києві планують відремонтувати шкільний басейн за більше ніж 57 млн грн. Відповідний тендер з’явився на сайті електронних закупівель Prozorro.

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Мова йде про басейн гімназії «Либідь» в Подільському районі. Там за період у два роки хочуть:

демонтувати плитку;

встановити підвісні стелі;

встановити гідроізоляцію;

прокласти електропроводку;

монтувати LED-світильники;

прокласти опалювальні труби;

встановити очисні фільтри для води та сантехніки.

Згідно з оголошенням, орієнтовна вартість вищевказаних робіт оцінена в 57,6 млн грн. Відкриті торги з обрання підрядника призначено на 14 вересня. Водночас капремонт басейну має бути завершено до 12 грудня 2025 року.

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Нагадаємо, що У Рівненській області планують відремонтувати міст на колосальні 529 млн грн,. В оголошенні йдеться, що фінансування на ремонт мосту проводитиметься по прямій закупівлі без проведення тендеру. Станом на сьогодні вже визначено переможця – ТОВ «ГК «Автострада». Примітно, що ця компанія минулого року отримала тендер на проведення цих же робіт на 390 млн.

До слова, дитячий садочок у Кременчуці хотів купити кухонний термометр за 384 млн грн.