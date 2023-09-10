Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Збройних силах з'явиться нова посада

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Збройних силах з'явиться нова посада
Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових, наголошує міністр оборони Умєров
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військовий омбудсмен займатиметься військовими потребами народу та захисників

У Збройних Силах України з'явиться нова посада – військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників. На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів», – заявив Умєров.

За його словами, Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе, щоб вони були забезпечені всім необхідним – зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою та всім іншим.

«Наша армія одна з найбільших, найсильніших і вмотивованих у світі. Оскільки знаємо, за що ми боремося і боремося – за наших людей, наші будинки, нашу свободу. Українська армія жертвує своїм життям за цінності свободи», – додав міністр оборони України.

Нагадаємо, що в Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний». 

Теги: військові ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українське зерно потрапило в скандал
Вибори у Польщі Невже блокуватимуть інтеграцію України з ЄС?
18 серпня, 13:59
В Україні триває 18-й місяць загальної мобілізації
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон? Війна і право
11 серпня, 11:00
Ченці УПЦ МП мають звільнити Києво-Печерську лавру
РПЦ дала інструкцію монахам, яких виселяють з Лаври у Києві
11 серпня, 22:00
На кладовищі в селі Миколаївка під Самарою, де поховані кілька сотень найманців, знесли всі могили
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
25 серпня, 16:52
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги Україні
Фінляндія готує для України новий пакет допомоги: що увійде
23 серпня, 13:51
Брянщину нібито знову атакували українські безпілотники
Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину
28 серпня, 04:58
Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції
Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції
28 серпня, 13:43
Частина повітряних цілей була збита силами ППО
«Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині
30 серпня, 08:01
У Білорусі 1 вересня стартували військові навчання «Бойове братерство – 2023»
Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону
1 вересня, 09:03

Події в Україні

У Збройних силах з'явиться нова посада
У Збройних силах з'явиться нова посада
В Україні лунав сигнал повітряної тривоги
В Україні лунав сигнал повітряної тривоги
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ
Там уже всі закопалися в землю: Маляр назвала критичну точку на фронті
Там уже всі закопалися в землю: Маляр назвала критичну точку на фронті
Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на двох напрямках
Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на двох напрямках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
25K
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
22K
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку
19K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
16K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
12K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту