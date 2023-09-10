У Збройних силах з'явиться нова посада
Військовий омбудсмен займатиметься військовими потребами народу та захисників
У Збройних Силах України з'явиться нова посада – військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників. На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
«Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів», – заявив Умєров.
За його словами, Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе, щоб вони були забезпечені всім необхідним – зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою та всім іншим.
«Наша армія одна з найбільших, найсильніших і вмотивованих у світі. Оскільки знаємо, за що ми боремося і боремося – за наших людей, наші будинки, нашу свободу. Українська армія жертвує своїм життям за цінності свободи», – додав міністр оборони України.
Нагадаємо, що в Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки «обмежено придатний».
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