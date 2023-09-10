«Дякую» чи «спасибі»? Відомий мовознавець пояснив різницю

Неважливо, чи використаєте ви слово «дякую» чи «спасибі», стверджує мовознавець Олександр Авраменко

Згідно з правилами української мови, граматично правильно вживати обидва варіанти

Українською можна висловлювати вдячність за допомогою слів «дякую» та «спасибі». Про це розповів доцент Київського національного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.

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«Вдячність можна висловлювати словом «спасибі», яке живе в наших писемних пам'ятках з 16 століття. Воно походить від сполуки слів «спаси, Боже». Ця сполука з часом зрослася в одне слово», – пояснив він.

Більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності є слово «дякую». Моввознавець каже, що його можна посилити сполуками «дуже» або «красно».

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«Отже, краще сказати спасибі чи дякую? Неважливо», – додав Авраменко.

Нагадаємо, що законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.