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«Дякую» чи «спасибі»? Відомий мовознавець пояснив різницю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Дякую» чи «спасибі»? Відомий мовознавець пояснив різницю
Неважливо, чи використаєте ви слово «дякую» чи «спасибі», стверджує мовознавець Олександр Авраменко
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Згідно з правилами української мови, граматично правильно вживати обидва варіанти

Українською можна висловлювати вдячність за допомогою слів «дякую» та «спасибі». Про це розповів доцент Київського національного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.

«Вдячність можна висловлювати словом «спасибі», яке живе в наших писемних пам'ятках з 16 століття. Воно походить від сполуки слів «спаси, Боже». Ця сполука з часом зрослася в одне слово», – пояснив він.

Більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності є слово «дякую». Моввознавець каже, що його можна посилити сполуками «дуже» або «красно».

«Отже, краще сказати спасибі чи дякую? Неважливо», – додав Авраменко.

Нагадаємо, що законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

Теги: правила Олександр Авраменко українська мова

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