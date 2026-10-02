Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні

Зафіксовано влучання російських дронів на 11 локаціях

У ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти застосували БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Повітряні сили наголосили, що зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російська терористична армія атакувала Київ. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок. Унаслідок цього загинула людина.

До слова, російські окупанти вночі атакували Рівненщину. У Костопільській громаді внаслідок ворожого удару пошкоджено виробниче приміщення одного з цивільних підприємств. Через загоряння довелося евакуювати жителів навколишніх будинків.