Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Зафіксовано влучання російських дронів на 11 локаціях

У ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти застосували БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Повітряні сили наголосили, що зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російська терористична армія атакувала Київ. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок. Унаслідок цього загинула людина.

До слова, російські окупанти вночі атакували Рівненщину. У Костопільській громаді внаслідок ворожого удару пошкоджено виробниче приміщення одного з цивільних підприємств. Через загоряння довелося евакуювати жителів навколишніх будинків.

Читайте також:

Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Закон Ліндсі Грема ухвалено. Чому це не стільки про Україну, скільки про гру Трампа з Китаєм
17 вересня, 07:55
Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Крижанівський: в 1991 року Росія відпустила Україну без крові тому, що в них не було належної потуги
Путін мріє захопити три українські лаври. Перший посол України в РФ пояснює, чому Донбасом справа не закінчиться Інтерв’ю
20 вересня, 13:35
Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
5 вересня, 19:28
В аеропорту Сочі тимчасово призупинено прийом та виліт повітряних суден
У Сочі введено низку обмежувальних заходів через загрозу атаки БпЛА
7 вересня, 15:21
Зеленський зазначив, що в окремих питаннях уже є певний прогрес
Перші результати переговорів можуть з’явитися до кінця вересня – Зеленський
10 вересня, 21:23
Генерал США Ден Кейн заявив, що російський новобранець живе на фронті до 30 хвилин
Генерал США назвав середню тривалість життя російського новобранця на фронті
17 вересня, 21:50

Події в Україні

Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
Окупанти вдарили по підприємству на Рівненщині: спалахнула пожежа
Окупанти вдарили по підприємству на Рівненщині: спалахнула пожежа
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2026 року
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua