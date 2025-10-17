Атака на Кривий Ріг: зафіксовано понад 10 влучань, виникли пожежі

Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях

У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури

Уночі 17 жовтня росіяни масовано атакували дронами Кривий Ріг. В області та в небі над Криворіжжям працювало ППО – було збито 22 БпЛА, але були й влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. На місце було направлено всі оперативні служби. Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях. Найголовніше, слава Богу – без втрат. Інші наслідки ворожої атаки уточнюються, йдуть обходи території», – йдеться у повідомленні.

Без електрики залишилися села: Авангагд, Верабове та Мирівське. За даними влади, тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить, але на лінію для заміни направлено автобус.

Водночас у Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та БпЛА Нікополь та Покровську громаду. Постраждали жінки 69 та 89 років. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, чотири приватні оселі й три авто.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. У місті пролунало близько десяти вибухів.