Сили оборони вразили три газорозподільчі станції на Луганщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили три газорозподільчі станції на Луганщині
фото: Мадяр/Telegram

Бровді: Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомив, що українські захисники вразили газорозподільчі станції на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис командувача у Telegram.

Уражено:

  • Газорозподільна станція (ГРС) «Щастя» (Луганська обл.) – основне джерело газу для Луганської ТЕС. Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.
  • ГРС Северодонецьк (Сіверськодонецьк, Луганська обл.) – критично важлива для хімічної промисловості.
  • ГРС Новопсков (Луганська обл.).
Сили оборони вразили три газорозподільчі станції на Луганщині фото 1

«Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили «Птахи» 14 полку Сил Безпілотних Систем», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони вразили три газорозподільчі станції на Луганщині фото 2

До слова, 8 вересня в результаті серії вибухів в місті Пенза було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі міста пролунали близько четвертої ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

