Сили оборони вразили три газорозподільчі станції на Луганщині

Бровді: Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомив, що українські захисники вразили газорозподільчі станції на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис командувача у Telegram.

Уражено:

Газорозподільна станція (ГРС) «Щастя» (Луганська обл.) – основне джерело газу для Луганської ТЕС. Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.

ГРС Северодонецьк (Сіверськодонецьк, Луганська обл.) – критично важлива для хімічної промисловості.

ГРС Новопсков (Луганська обл.).

«Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили «Птахи» 14 полку Сил Безпілотних Систем», – йдеться у повідомленні.

До слова, 8 вересня в результаті серії вибухів в місті Пенза було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі міста пролунали близько четвертої ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.