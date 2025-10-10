Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

11 поранених у Запоріжжі через російський удар

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Вже 11 поранених, серед яких двоє дітей. На жаль, загинув семирічний хлопчик», – написав Федоров.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів загинула семирічна дитина. Під час атаки було зруйновано та пошкоджено будинки. Кількість поранених зросла до семи, серед них співробітник ДСНС.

Як повідомлялося, унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося.

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, з травмами госпіталізувала «швидка». Його прооперували, зараз він перебуває у реанімації в тяжкому стані.

Також у Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів.