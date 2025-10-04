Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско

Суд назвав дійсну мету позову Марини Порошенко, назвавший його штучним

Крижопільський районний суд Вінницької області залишив без розгляду позов депутатки Київради Марини Порошенко до свого чоловіка і колишнього президента Петра Порошенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Позивачка мала намір розділити частину нажитого спільного майна з відповідачем вартістю 17,1 млрд грн. Зокрема, у свою власність Марина Порошенко хотіла записати:

8190 акцій закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» вартістю 8,33 млрд грн (теперішнім власником є Петро Порошенко);

кошти на рахунках Міжнародного інвестиційного банку на суми 21,9 тис. євро, $29,1 тис, 19,8 фунтів стерлінгів і 26,6 тис. грн (гроші належить чоловіку);

гроші на рахунках АТ «РВС Банк» – 786,9 тис. грн, $10,7 тис. і 12 тис. євро (власність Петра Порошенка).

Також позивачка просила Феміду закріпити за нею гроші, покладені на рахунки Міжнародного інвестиційного банку ($1,25 млн, 63,9 тис. євро, 47,3 тис. грн і 1,07 фунтів стерлінгів) і 3,17 млн євро готівки.

За Петром Порошенком мали залишитися:

мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску;

напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску;

автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску;

невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн;

готівка на суму 3,19 млрд грн;

43 картини і скульптура довгоного слона Сальвадора Далі.

Решта майна, за задумом Марини Порошенко, повинні залишитися у спільній сумісній власності подружжя.

У суді адвокат позивачки Крістіна Мисенко пояснила: перед тим, як іти до суду, Марина Порошенко звернулася до чоловіка Петра з пропозицією розділити майно. Однак той їй відмовив, посилаючись на рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким на нього накладено санкції, у тому числі про заборону укладати відповідні договори.

Представник експрезидента, адвокат Ілля Новіков просив суд задовольнити позов Марини Порошенко. І додав: через санкції Петро Порошенко позбавлений права підписувати необхідні документи щодо поділу майна у позасудовому порядку.

Під час аналізу позовної заяви Крижопільський райсуд підняв справу трирічної давнини. Йдеться про арешт майна Петра Порошенка, накладений Печерським райсудом Києва 6 січня 2022 року. Серед арештованих активів є інвестфонд «Прайм Ессетс Кепітал», картини і гроші експрезидента, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку. Оскарження цього арешту дійшло до Верховного суду, який 11 вересня 2025 року залишив усе без змін.

Крім того, Крижопільський райсуд дослідив рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2025 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Петра Порошенка. Наразі підсанкційний політик судиться з державою, вимагаючи скасування всіх обмежень.

Таким чином, зробив висновок суд на Вінниччині, предмет спору між Мариною та Петром Порошенками формально відповідає поділу спільного майна подружжя. Проте мета цього позову, на думку Феміди, вирішення спорів, які розглядаються у формі іншого, ніж цивільне, судочинства, а саме, кримінального та адміністративного. Як з’ясувалося, у позовній заяві зазначається та представники сторін це підтвердили: Марина Порошенко «вважає своє право порушеним не поведінкою Петра Порошенка, з яким досягнуто згоди про відповідний поділ майна, а прийняттям державними органами рішень, які унеможливлюють розпорядження спільним майном відповідачем, у тому числі його передачу позивачу».

«Дійсною метою звернення із позовом є виведення майна з-під режиму арешту та санкцій, що повинно вирішуватись за правилами іншого судочинства… На думку суду, цей позов носить відверто штучний характер, а його подання суперечить завданню цивільного судочинства», – зазначено в ухвалі Крижопільського райсуду.

Учасники справи можуть оскаржити це рішення до Вінницького апеляційного суду протягом 15 днів.

Як повідомляв «Главком», раніше Крижопільський районний суд уже розглядав позов Марини Порошенко до Петра Порошенка щодо поділу майна. 16 травня Феміда закрила провадження у справі за відсутності предмета спору. Тоді суд зазначив: згідно зі статтею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Пізніше Вінницький апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і зобов’язав продовжити розгляд справи за цивільним позовом дружини експрезидента Марини Порошенко до свого чоловіка Петра Порошенка щодо поділу майна подружжя.

Що цікаво: між рішеннями Крижопільського райсуду і апеляційного суду Петро Порошенко змінив місце реєстрації на Вінниччині: замість Городківської громади тепер у документах – Немирівська. Городківська громада входить до Тульчинського району. Туди ж належить і Крижопільська селищна громада, де розташований суд, який вирішував спір сім’ї Порошенків.