Росія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Небо у Кривому Розі стало червоним внаслідок атаки ворога
фото: Свої/Telegram-канал

У Кривому Розі пролунало близько десяти вибухів

У ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакують Кривий Ріг безпілотниками, повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як повідомляють, у Кривому Розі пролунало близько десяти вибухів. Дим видно з усіх районів, а небо над містом стало червоним. 

На початку атаки керівник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав: «Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких».

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 02:00 ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Федоров розповів, що внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Пізніше до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Лікарі надають постраждалому усю необхідну допомогу.

Як відомо, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА. Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань.

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. «Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав Федоров.

Також у  ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

Як відомо, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул Дніпропетровщина

