Ексзаступник Резнікова отримав посаду у Світовому конгресі українців

Головна мета СКУ наразі – консолідація підтримки України і адвокації українських інтересів у світі

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод оголосив про призначення Андрія Шевченка головою Місії СКУ в Україні – з метою посилення співпраці всесвітньої української громади з українською владою, Збройними силами України, міжнародними партнерами, а також із якнайширшим українським суспільством. Про це йдеться на сайті органу

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«На XII Конґресі СКУ ми визначили стратегічні пріоритети нашої діяльності. Це – наближення Перемоги, відбудова України та розбудова сильного українського світу. Ми продовжуємо розвивати наші глобальні ініціативи UnitewithUkraine та EnergizeUkraine, які покликані допомогти у найважчі часи війни українським захисникам та громадянам України. Наразі Світовий Конґрес Українців зосереджує свій фокус на політичну адвокацію та створення коаліцій в урядах країн проживання, аби посилити український голос та вплив у світі. Підвищення ефективності адвокації СКУ, зв’язків з урядами та тісна співпраця з українською владою – саме ці виклики стоятимуть перед новопризначеним головою Місії СКУ в Україні», – наголосив Павло Ґрод.

«Сьогодні ми бачимо нові виклики, які дедалі гостріше стоять перед Україною та українцями, – складніший глобальний контекст, російські спроби розхитати міжнародну коаліцію на підтримку України, нагальні військові потреби українських Сил оборони. СКУ буде в авангарді підтримки України як на міжнародній арені, так і в захисті та відбудові України», – резюмував Президент СКУ.

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22 жовтня XII Конґрес СКУ обрав нове керівництво організації на чолі з Президентом Павлом Ґродом. Понад 55 років, Світовий Конґрес Українців представляє інтереси понад 20 млн українців які проживають за межами України у 70 країнах світу. СКУ є визнана Економічною та Соціальною Радою ООН як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом і має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи. Головна мета СКУ наразі – консолідація підтримки України і адвокації українських інтересів у світі.

Андрій Шевченко відомий в Україні як журналіст, громадський активіст, політик і дипломат. До вересня 2023 року він працював заступником Міністра оборони, координуючи роботу МОУ у питаннях воєнної дипломатії, НАТО, ЄС та міжнародної військової допомоги. Раніше був Послом України в Канаді та народним депутатом України.

«Війна зачепила кожне українське серце – незалежно від того, де воно б’ється, – каже Андрій Шевченко. – СКУ робить колосальну роботу на підтримку української справи. Для мене буде великою честю долучитися і допомогти, щоб українська громада – і в Україні, і поза нею – разом працювала на Перемогу», – підсумував голова Місії СКУ в Україні.

Андрія Шевченка підтримуватиме сильна команда професіоналів в Києві, зокрема Сергій Касянчук, директор Місії СКУ в Україні з 2014 року, Оля Федюк, директор з комунікацій, Тиміш Мартиненко, старший політичний радник, Оля Доманська, координатор з комунікацій та Марія Баланович, організаціний координатор. Місія СКУ в Україні також підтримуватиме важливу роботу ключових проектів СКУ, а саме ініціативу Unite with Ukraine на чолі з її директором Андрієм Потічним та платформу Energize Ukraine, яку очолює директор Ярема Ковалів.

Раніше троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення. Це сталося перед призначення нового очільника Міноборони.

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Пізніше Уряд звільнив заступників Резнікова та призначив нових.