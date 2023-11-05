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Ексзаступник Резнікова отримав посаду у Світовому конгресі українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексзаступник Резнікова отримав посаду у Світовому конгресі українців
Андрій Шевченко відомий в Україні як журналіст, громадський активіст, політик і дипломат
фото з відкритих джерел

Головна мета СКУ наразі – консолідація підтримки України і адвокації українських інтересів у світі

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод оголосив про призначення Андрія Шевченка головою Місії СКУ в Україні – з метою посилення співпраці всесвітньої української громади з українською владою, Збройними силами України, міжнародними партнерами, а також із якнайширшим українським суспільством. Про це йдеться на сайті органу

«На XII Конґресі СКУ ми визначили стратегічні пріоритети нашої діяльності. Це – наближення Перемоги, відбудова України та розбудова сильного українського світу. Ми продовжуємо розвивати наші глобальні ініціативи UnitewithUkraine та EnergizeUkraine, які покликані допомогти у найважчі часи війни українським захисникам та громадянам України. Наразі Світовий Конґрес Українців зосереджує свій фокус на політичну адвокацію та створення коаліцій в урядах країн проживання, аби посилити український голос та вплив у світі. Підвищення ефективності адвокації СКУ, зв’язків з урядами та тісна співпраця з українською владою – саме ці виклики стоятимуть перед новопризначеним головою Місії СКУ в Україні», – наголосив Павло Ґрод.

«Сьогодні ми бачимо нові виклики, які дедалі гостріше стоять перед Україною та українцями, – складніший глобальний контекст, російські спроби розхитати міжнародну коаліцію на підтримку України, нагальні військові потреби українських Сил оборони. СКУ буде в авангарді підтримки України як на міжнародній арені, так і в захисті та відбудові України», – резюмував Президент СКУ.

22 жовтня XII Конґрес СКУ обрав нове керівництво організації на чолі з Президентом Павлом Ґродом. Понад 55 років, Світовий Конґрес Українців представляє інтереси понад 20 млн українців які проживають за межами України у 70 країнах світу.

СКУ є визнана Економічною та Соціальною Радою ООН як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом і має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.

Головна мета СКУ наразі – консолідація підтримки України і адвокації українських інтересів у світі.

Андрій Шевченко відомий в Україні як журналіст, громадський активіст, політик і дипломат. До вересня 2023 року він працював заступником Міністра оборони, координуючи роботу МОУ у питаннях воєнної дипломатії, НАТО, ЄС та міжнародної військової допомоги. Раніше був Послом України в Канаді та народним депутатом України.

«Війна зачепила кожне українське серце – незалежно від того, де воно б’ється, – каже Андрій Шевченко. – СКУ робить колосальну роботу на підтримку української справи. Для мене буде великою честю долучитися і допомогти, щоб українська громада – і в Україні, і поза нею – разом працювала на Перемогу», – підсумував голова Місії СКУ в Україні.

Андрія Шевченка підтримуватиме сильна команда професіоналів в Києві, зокрема Сергій Касянчук, директор Місії СКУ в Україні з 2014 року, Оля Федюк, директор з комунікацій, Тиміш Мартиненко, старший політичний радник, Оля Доманська, координатор з комунікацій та Марія Баланович, організаціний координатор. Місія СКУ в Україні також підтримуватиме важливу роботу ключових проектів СКУ, а саме ініціативу Unite with Ukraine на чолі з її директором Андрієм Потічним та платформу Energize Ukraine, яку очолює директор Ярема Ковалів.

Раніше троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення. Це сталося перед призначення нового очільника Міноборони. 

Пізніше Уряд звільнив заступників Резнікова та призначив нових. 

 

Теги: війна Андрій Шевченко військові громада президент журналіст радник

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