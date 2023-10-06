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Безпілотник атакував військову академію в Сирії: понад 100 загиблих

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Безпілотник атакував військову академію в Сирії: понад 100 загиблих
Серед постраждалих є як військові, так і цивільні
фото з відкритих джерел

Удари відбулися під час випускної церемонії у військовій академії, де виступав міністр оборони Сирії

У Сирії невідомі сили вдарили безпілотниками по військовій академії в Хомсі. Загинуло понад 100 людей, щонайменше 125 отримали поранення. Про це повідомляє The Guardian. 

Удари відбулися під час випускної церемонії у військовій академії в Хомсі. За кілька хвилин до атаки там виступав міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас.

«Це була одна з найкривавіших атак на об’єкти сирійської армії з використанням озброєних безпілотників у країні, яка пережила 12 років громадянської війни», – пише видання.

Повідомляється, що серед постраждалих і загиблих є як військові, так і цивільні.

Сирійські військові звинуватили в нападі «терористичні групи, підтримувані відомими міжнародними силами». Наразі невідомо, хто здійснив атаку.

Міноборони країни пообіцяло відповісти «у повну силу». Вважається, що безпілотник запустили з районів на північний захід від Хомса, які контролюються опозиційними силами.

Нагадаємо, російська приватна військова компанія «Вагнер» покидає свої позиції в Сирії. Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном. 

Теги: Сирія міністр військові безпілотник поранення

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