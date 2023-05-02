Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Павлоград: голова Дніпропетровської ОВА розповів про стан поранених дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Павлоград: голова Дніпропетровської ОВА розповів про стан поранених дітей
фото з відкритих джерел

Росіяни поранили п'ятьох дівчаток віком від 8 до 16 років

Унаслідок атаки росіян на Павлоград, який стався напередодні, постраждали п'ятеро дітей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Внаслідок ракетного удару по Павлограду було поранено п'ять дівчаток віком від 8 до 16 років. Вони всі перебувають на амбулаторному лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує. У двох дівчаток різані рани переважно, у трьох сестричок – 8, 12, 14 років – отруєння продуктами горіння», – зазначив Лисак.

За словами очільника області, всім постраждалим родинам буде надана допомога та тимчасове житло. «Вчора надвечір фахівці відновили всі системи життєдіяльності, окрім електрики. Є досить великі руйнування. Впевнений, що протягом 4-5 днів все зможемо ліквідувати», – додав Лисак.

Щодо ситуації в регіоні, то вночі і з ранку ворог обстріляв Нікопольщину з артилерійського озброєння. Загиблих і постраждалих немає. В місті працюють рятувальники. Окупанти цілили по будинках, цивільній інфраструктурі, адже там військових об’єктів немає.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на територію регіону переїхало майже 400 тисяч людей. Більшість з них приїхала з Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, російський ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області може стати причиною екологічної катастрофи у п’яти областях – потужний вибух стався на хімічному підприємстві, де зберігається ракетне паливо.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів. 

Також відомо, що ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Ще сорок осіб отримали поранення.

Читайте також: «Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок
Теги: обстріл росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня
ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня
На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електропостачанням: ситуація в регіонах
На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електропостачанням: ситуація в регіонах
Атака на Павлоград: голова Дніпропетровської ОВА розповів про стан поранених дітей
Атака на Павлоград: голова Дніпропетровської ОВА розповів про стан поранених дітей
Із Києва та Львова до Москви: що відомо про пасажирські перевезення в Росію
Із Києва та Львова до Москви: що відомо про пасажирські перевезення в Росію
Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
4487
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні
4127
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
2920
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
2878
Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
2535
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту