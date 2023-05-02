Атака на Павлоград: голова Дніпропетровської ОВА розповів про стан поранених дітей

Росіяни поранили п'ятьох дівчаток віком від 8 до 16 років

Унаслідок атаки росіян на Павлоград, який стався напередодні, постраждали п'ятеро дітей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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«Внаслідок ракетного удару по Павлограду було поранено п'ять дівчаток віком від 8 до 16 років. Вони всі перебувають на амбулаторному лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує. У двох дівчаток різані рани переважно, у трьох сестричок – 8, 12, 14 років – отруєння продуктами горіння», – зазначив Лисак.

За словами очільника області, всім постраждалим родинам буде надана допомога та тимчасове житло. «Вчора надвечір фахівці відновили всі системи життєдіяльності, окрім електрики. Є досить великі руйнування. Впевнений, що протягом 4-5 днів все зможемо ліквідувати», – додав Лисак.

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Щодо ситуації в регіоні, то вночі і з ранку ворог обстріляв Нікопольщину з артилерійського озброєння. Загиблих і постраждалих немає. В місті працюють рятувальники. Окупанти цілили по будинках, цивільній інфраструктурі, адже там військових об’єктів немає.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на територію регіону переїхало майже 400 тисяч людей. Більшість з них приїхала з Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, російський ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області може стати причиною екологічної катастрофи у п’яти областях – потужний вибух стався на хімічному підприємстві, де зберігається ракетне паливо.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів.

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Також відомо, що ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Ще сорок осіб отримали поранення.