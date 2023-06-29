Пошкодження мосту у Чонгарі: ЗСУ анонсували гарні новини

Наталія Гуменюк: «Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати»

Пошкодження Чонгарського мосту на шляху до окупованого Криму є передумовою до гарних новин з фронту. Проте окупанти все ще намагаються відновити міст або замінити його понтонною переправою. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Вона зазначила, що окупанти після пошкодження Чонгарського мосту звели понтонну переправу, але вона не є абсолютною альтернативою і повноцінною заміною.

«Це такий «екстремальний» спосіб заміни мосту. Ми знаємо досвід по Антонівському мосту, вздовж Каховської ГЕС. В принципі тактика дій окупантів нам зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативно. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику», – зазначила речниця.

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Гуменюк вважає, що російські загарбники будуть і надалі намагатися відремонтувати міст у Чонгарі, так було і під час зі звільнення правобережжя Херсонської області. Тоді окупанти ремонтували мости через Дніпро. «Але в цьому випадку їхнє становище ускладнено подіями, які розвиваються на лінії фронту. Вони відбуваються безпосередньо на суходолі і цей міст в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближче до позицій Сил оборони, окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний», - додала вона.

Речниця на уточнення, чи є тими анонсованими гарними новинами пошкодження Чонгарського мосту, відповіла, що це лише передумови. «Це передумови створення тих гарних новин, до яких ми наближаємося. Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.