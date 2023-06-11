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Росіяни заявили про атаку дронів на Калузьку область

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку дронів на Калузьку область
Уламки дрона, що нібито впали на територію Калузької області РФ у ніч на 11 червня
фото: Baza

У двох районах регіону начебто знайдено уламки безпілотників

Уночі 11 червня на території Калузької області РФ нібито впали два безпілотники. Про це заявив гебернатор регіону Владислав Шапша, а також російський Telegram-канал Baza.

«У Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата», – написав губернатор.

Уламки дрона, що нібито впали на територію Калузької області РФ у ніч на 11 червня
Уламки дрона, що нібито впали на територію Калузької області РФ у ніч на 11 червня
фото: Baza

За його попередньою інформацією, постраждалих унаслідок падіння безпілотника немає, незначних пошкоджень зазнали два садові будинки – у них вибито скло.

Згодом Шапша додав, що вночі у Мединському районі в лісовому масиві виявлено місце падіння нібито ще одного дрона. За його даними, постраждалих і руйнувань немає.

Уламки дрона, що нібито впали на територію Калузької області РФ у ніч на 11 червня
Уламки дрона, що нібито впали на територію Калузької області РФ у ніч на 11 червня
фото: Baza

Як пише Baza, один із жителів селя Каляєво поінформував, що вночі чув вибух.  

Нагадаємо, 1 червня у Росії в Калузькій області впав невідомий безпілотник. Унаслідок цього утворилася велика воронка.

Як повідомлялося, в Олексіївському окрузі Білгородській області Росії минулої ночі 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.

Теги: вибух росія безпілотник

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