Росіяни заявили про атаку дронів на Калузьку область
У двох районах регіону начебто знайдено уламки безпілотників
Уночі 11 червня на території Калузької області РФ нібито впали два безпілотники. Про це заявив гебернатор регіону Владислав Шапша, а також російський Telegram-канал Baza.
«У Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата», – написав губернатор.
За його попередньою інформацією, постраждалих унаслідок падіння безпілотника немає, незначних пошкоджень зазнали два садові будинки – у них вибито скло.
Згодом Шапша додав, що вночі у Мединському районі в лісовому масиві виявлено місце падіння нібито ще одного дрона. За його даними, постраждалих і руйнувань немає.
Як пише Baza, один із жителів селя Каляєво поінформував, що вночі чув вибух.
Нагадаємо, 1 червня у Росії в Калузькій області впав невідомий безпілотник. Унаслідок цього утворилася велика воронка.
Як повідомлялося, в Олексіївському окрузі Білгородській області Росії минулої ночі 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.
Коментарі — 0