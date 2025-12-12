Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
Зеленському пропонують прийняти мирний план США
фото: LRT

Президент США вимагав від союзників впливу на Зеленського

Під час телефонної розмови 10 грудня президент США Дональд Трамп у «напруженому» тоні звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з проханням вплинути на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

«Ми обговорили ситуацію в Україні досить жорсткими словами. Подивимося, що буде далі… У нас були невеликі суперечки щодо людей, і ми подивимося, як це закінчиться. Ми сказали, що перед тим, як йти на зустріч, ми хочемо дізнатися деякі речі», – сказав він журналістам у Білому домі.

За даними WSJ, Трамп наполягав, щоб український лідер погодився на мирний план США, який передбачає значні територіальні поступки та обмеження чисельності українських збройних сил.

Раніше Трамп заявив, що його розмова з європейськими лідерами щодо України супроводжувалась «досить жорсткими словами». Інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки, оскільки це буде необхідним фактором для досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом. 

До слова, президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Йшлося про гарантії безпеки для України.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський президент переговори війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тисячі польських медиків пройдуть військове навчання
Польща готує медиків до війни
4 грудня, 18:30
Єврокомісія офіційно запропонувала внести Росію до списку країн з високим фінансовим ризиком
Росія потрапить до чорного списку ЄС
3 грудня, 19:11
Трамп продовжує тиснути на президента Венесуели Мадуро
Трамп відхилив умови Мадуро для виїзду з Венесуели: Reuters дізнався деталі
2 грудня, 05:22
Нині триває 1374-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025 року
28 листопада, 08:14
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року
28 листопада, 02:22
Ердоган має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо подальших кроків
Ердоган анонсував розмову з Путіним
23 листопада, 15:05
Зеленський не знав про оборудки Міндіча
Соратник президента запевнив, що Зеленський не знав про оборудки Міндіча
19 листопада, 17:04
Саратов уночі потрапив під атаку. Місцеві пабліки повідомляли про удари БпЛА
Уночі Україна успішно застосувала «Довгі Нептуни» по території РФ 
14 листопада, 10:58
Полтавський обласний ТЦК назвав основну причину конфліктів між військовими та цивільними
«Люди не хочуть приймати факт війни». Речник Полтавського ТЦК прокоментував напади на військових
14 листопада, 07:11

Політика

Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані
Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж
Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua