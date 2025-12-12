Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США

Президент США вимагав від союзників впливу на Зеленського

Під час телефонної розмови 10 грудня президент США Дональд Трамп у «напруженому» тоні звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з проханням вплинути на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

«Ми обговорили ситуацію в Україні досить жорсткими словами. Подивимося, що буде далі… У нас були невеликі суперечки щодо людей, і ми подивимося, як це закінчиться. Ми сказали, що перед тим, як йти на зустріч, ми хочемо дізнатися деякі речі», – сказав він журналістам у Білому домі.

За даними WSJ, Трамп наполягав, щоб український лідер погодився на мирний план США, який передбачає значні територіальні поступки та обмеження чисельності українських збройних сил.

Раніше Трамп заявив, що його розмова з європейськими лідерами щодо України супроводжувалась «досить жорсткими словами». Інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки, оскільки це буде необхідним фактором для досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом.

До слова, президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Йшлося про гарантії безпеки для України.