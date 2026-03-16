Сили оборони зірвали стратегічну наступальну операцію РФ – Зеленський

Глава держави повідомив, що масштаб протистояння, запланованого російським командуванням, не реалізовано

Українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики», – каже він.

Глава держави подякував військовим, які захищають Україну на різних напрямках. «Говорив сьогодні з головнокомандувачем Олександром Сирським – є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці», – додав очільник України.

Нагадаємо, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

Раніше стало відомо, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ знешкодили батальйон росіян.

Як повідомлялося, успішні контратаки Збройних сил України на південному фронті здатні зірвати майбутній план наступу Російської Федерації. Сили оборони України активізували контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.