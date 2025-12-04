Головна Спорт Новини
«Не фотографуюся з російськими фашистами». Українська тенісистка зробила емоційну заяву

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Не фотографуюся з російськими фашистами». Українська тенісистка зробила емоційну заяву
Олійникова є гравчинею топ-100 рейтингу WTA

Олійникова: Знаєте, що найболючіше? Коли намагаєшся сказати: «ця людина підтримує війну», – а всі просто ігнорують

Четверта ракетка України Олександра Олійникова зробила емоційне звернення, розповівши про ситуацію, яка сталася з нею на змаганнях в Кіто (Еквадор). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

«Знаєте, що найболючіше? Коли намагаєшся сказати: «ця людина підтримує війну», – а всі просто ігнорують. Ось що сталося.

Турнір організував для гравців екскурсію центром Кіто – і я вдячна за це, місто дійсно гарне. Але глобальна проблема залишається: росіянам все ще дозволяють брати участь у турнірах. Особисто я не можу це змінити, але я твердо вірю, що їм не повинно бути дозволено брати участь у спортивних змаганнях під час війни.

Під час екскурсії, крім мене та інших гравців, була одна росіянка. Я заздалегідь сказала, що не буду фотографуватися з нею. Коли я відмовилася приєднатися до загальної фотографії, і хтось запитав «чому?», я відповіла прямо: «Я не фотографуюся з російськими фашистами».

Хтось запитав, що я мала на увазі? Хтось проявив підтримку? Ні. Всі зробили вигляд, ніби я взагалі нічого не сказала», – написала Олександра в Instagram.

Вона також звернулася до своїх колег.

«Тепер я хочу запитати своїх колег: Ви б фотографувалися з людиною, яка підтримувала Гітлера, роблячи вигляд, що все в порядку? Масові вбивства - це трагедія тільки тоді, коли вони не стосуються українців?

І ще до колег з Європи: якби не українці, які воюють сьогодні, війна вже була б у ваших власних країнах, і російські солдати знищували б ваші міста.

Я вас не звинувачую – але як ще мені пояснити, що ці люди підтримують і фінансують вбивства, тортури і зґвалтування мирних жителів України? І як ви не розумієте, що вони були б точно так само раді окупувати ваші країни, якби отримали шанс – так само, як вони зараз святкують агресію проти України.

Але просто немає гіршого почуття, ніж бачити трагедії щодня, які мають чітку причину - агресію, підтримувану росіянами (включаючи російських спортсменів) – і намагатися якось донести це, в той час як всі роблять вигляд, ніби ти нічого не сказав. Сподіваюся, вам ніколи не доведеться це пережити», – написала Олександра Олійникова.

Зазначимо, що батько Олександри Олійникової Денис влітку минулого року повернувся в Україну і добровільно приєднався до ЗСУ. Наразі він служить у підрозділі 412-ї Окремої бригади безпілотних систем «NEMESIS».

Українська тенісистка вчора завершила свій виступ у Кіто, поступившись у трисетовому поєдинку другого кола. Після невеликого відпочинку Олійникова, яка є гравчинею топ-100 рейтингу WTA, приїде до Києва, де готуватиметься до дебютного виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії.

