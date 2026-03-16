Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні

Ростислав Вонс

google social img telegram social img facebook social img
Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні
Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснюється без жодних обмежень
фото: Міненерго (ілюстративне)

«Укренерго» запевняє, що рішення словацького системного оператора не вплине на українських споживачів

«Укренерго» отримало від словацького системного оператора SEPS офіційного листа про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва Seps. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба компанії наголошує, що рішення словацького системного оператора не вплине на українських споживачів. Зазначається, що аварійна допомога зі Словаччини залучалась «Укренерго» досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року.

«Припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін. Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», – додає компанія.

Нагадаємо, уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні. Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Саме він подав пропозицію про одностороннє припинення дії контракту між словацьким оператором та українською компанією.

Читайте також:

Теги: Укренерго Словаччина енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні
Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua