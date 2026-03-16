Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні

«Укренерго» запевняє, що рішення словацького системного оператора не вплине на українських споживачів

«Укренерго» отримало від словацького системного оператора SEPS офіційного листа про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва Seps. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба компанії наголошує, що рішення словацького системного оператора не вплине на українських споживачів. Зазначається, що аварійна допомога зі Словаччини залучалась «Укренерго» досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року.

«Припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін. Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», – додає компанія.

Нагадаємо, уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні. Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Саме він подав пропозицію про одностороннє припинення дії контракту між словацьким оператором та українською компанією.