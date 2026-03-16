Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 березня
Найгарячіша ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках 

З початку доби загарбник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6232 дрони–камікадзе та здійснив 2884 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

16 березня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 27 окупантів та 20 – поранено, знищено одиницю спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки ворога та чотири укриття особового складу. Знищено або подавлено 72 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням семи КАБ. На напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Стариці та Вовчанська. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали дев’ять штурмів окупантів у районах Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової. Дві штурмові дії тривають.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Агресор один раз намагався покращити свої позиції в районі Міньківки.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 28 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русиного Яру, Софіївка та Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія та Новомиколаївка. Дві ворожі атаки тривають.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Данилівка та Злагода.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 20 атак окупантів: у районах населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Варварівка.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1482-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу
