Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Унаслідок ворожої атаки на місто постраждало щонайменше троє людей
Уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За словами чиновника, через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.
«Більше ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки були залучені до ліквідації пожежі, що виникла у багатоповерхівці Запоріжжя внаслідок атаки ворожого безпілотника. Наразі вогонь приборканий», – повідомив Федоров.
Нагадаємо, на світанку 16 грудня російські терористи атакували безпілотниками Запоріжжя. Один з безпілотників вдарив по житловій багатоповерхівці.
Раніше у Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка. Особовий склад перебував в укритті та не постраждав.
