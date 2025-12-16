Головна Країна Події в Україні
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рятувальники ліквідували пожежу
фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожої атаки на місто постраждало щонайменше троє людей

Уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами чиновника, через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

Через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку
фото: Запорізька ОВА

«Більше ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки були залучені до ліквідації пожежі, що виникла у багатоповерхівці Запоріжжя внаслідок атаки ворожого безпілотника. Наразі вогонь приборканий», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, на світанку 16 грудня російські терористи атакували безпілотниками Запоріжжя. Один з безпілотників вдарив по житловій багатоповерхівці.

Раніше у Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка. Особовий склад перебував в укритті та не постраждав.

