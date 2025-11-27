Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США

Відмова США від України призведе до її перетворення на ще один Афганістан

Засновник агентства Bloomberg, Майкл Р. Блумберг, у своєму матеріалі закликає Білий дім, прагнучи дипломатичної перемоги у російсько-українській війні, пам'ятати про високу ціну слабкої угоди. Такий документ, як і 28-пунктний мирний план США, не зможе стримати майбутню агресію РФ, передає «Главком».

Блумберг наголосив, що початкова американська пропозиція значною мірою відображала пріоритети Москви. Вона вимагала від України відмовитися від контрольованих територій, скоротити Збройні сили та провести вибори у встановлені Кремлем терміни, тоді як на Росію подібних зобов'язань не накладалося. Крім того, наявні гарантії безпеки, хоч і були посилені, були «структуровані таким чином, що дозволяли президенту Володимиру Путіну за бажанням спровокувати їхній крах».

Хоча зараз обговорюється новий проєкт угоди, найбільш суперечливі питання, включно з територіальними поступками, залишаються невирішеними. Блумберг акцентує: невигідна угода загрожуватиме не лише Україні, а й інтересам самих Сполучених Штатів.

У разі схвалення такої угоди, Росія отримає військову перевагу, що загрожуватиме Європі. Пентагону доведеться посилювати підтримку союзників по НАТО військами та озброєнням, що відволіче ресурси від стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Засновник Bloomberg попереджає, посилаючись на уроки минулого: якщо російський диктатор порушить угоду, Вашингтону доведеться або протистояти, ризикуючи бути втягнутим у більш заплутану війну, або ж проявити себе як «паперовий тигр».

Крім того, відмова США від України призведе до її перетворення на ще один Афганістан. Вразливі держави можуть дійти висновку про необхідність розробки власних засобів стримування, що сприятиме поширенню ядерного озброєння та підірве ліберальний світовий порядок.

Блумберг переконаний: сильна Україна найкраще відповідає інтересам США. Вона має бути частиною Європи та мати можливість захищати себе у довгостроковій перспективі за допомогою західної зброї та розвідки. Жодна угода, яку підтримає Білий дім, не повинна підривати цю можливість.

Автор підтримує європейську позицію:

Першим кроком має бути припинення вогню на нинішній лінії фронту, а вже потім – розмови про території;

Україна не повинна бути змушена обмежувати чисельність свого війська чи присутність військ інших країн на своїй території;

Необхідно розробити чіткі гарантії безпеки з умовами для вжиття заходів;

Заморожені активи РФ слід спрямувати на відновлення України, а не в комерційні підприємства США та Росії.

На думку Майкла Р. Блумберга, для досягнення бажаного результату:

Конгрес США має тиснути на адміністрацію Трампа для передачі Україні ракет «Томагавк»;

Німеччина повинна поставити Києву далекобійні ракети «Таурус»; Європа, незважаючи на розбіжності, має виділити Україні репараційний кредит за рахунок російських активів;

Американські законодавці повинні ухвалити двопартійний закон про вторинні санкції проти покупців російської продукції, які мають автоматично запроваджуватися в разі відновлення бойових дій;

Україна має розслідувати корупційний скандал та притягнути винних до відповідальності для відновлення довіри.

Блумберг підсумовує: якщо Путін відмовиться від таких умов, його нещирість щодо миру стане очевидною. Єдиний мир, якого повинні домагатися США, – це той, який стримує, а не заохочує амбіції російського лідера.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни.

Під час перельоту до Флориди Дональд Трамп повідомив журналістам, що Росія нібито погодилася на певні поступки у рамках мирного плану для України. За його словами, головною поступкою Москви буде припинення бойових дій і відмова від спроб захоплення нових територій.

До слова, розмова з російським диктатором Володимиром Путіним стала ключовою причиною того, що американський лідер Дональд Трамп відмовився від планів постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомив неназваний американський чиновник газеті The Wall Street Journal.

«Незважаючи на те, що раніше Трамп висловлював занепокоєння з приводу скорочення американського арсеналу ракет, розмова з Путіним переконала його не підтримувати передачу Tomahawk Україні» – зазначило джерело.