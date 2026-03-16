У Львові вибухнув автобус

Наразі пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, уже повністю ліквідовано

У Львові на Галицькому перехресті на вулиці Хмельницького пролунав потужний вибух. За інформацією міського голови Андрія Садового, на території однієї зі стоянок сталося загоряння автобуса. Про це пише «Главком».

Очевидці повідомляють, що бачили яскравий спалах, після чого пролунали два вибухи. Силу вибухової хвилі та заграву від пожежі бачили навіть у віддалених районах міста. За попередніми даними, транспортний засіб тривалий час не експлуатувався та автобус був фактично закинутим.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та поліція. Наразі вогонь уже повністю ліквідовано. Правоохоронці встановлюють причини миттєвого займання та з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Зауважимо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.