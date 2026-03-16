У Львові вибухнув автобус

glavcom.ua
скріншот з відео

Наразі пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, уже повністю ліквідовано

У Львові на Галицькому перехресті на вулиці Хмельницького пролунав потужний вибух. За інформацією міського голови Андрія Садового, на території однієї зі стоянок сталося загоряння автобуса. Про це пише «Главком».

Очевидці повідомляють, що бачили яскравий спалах, після чого пролунали два вибухи. Силу вибухової хвилі та заграву від пожежі бачили навіть у віддалених районах міста. За попередніми даними, транспортний засіб тривалий час не експлуатувався та автобус був фактично закинутим.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та поліція. Наразі вогонь уже повністю ліквідовано. Правоохоронці встановлюють причини миттєвого займання та з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Зауважимо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

Читайте також

Пару гучними оплесками підтримали футбольні вболівальники
Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем
Вчора, 22:31
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
7 березня, 03:14
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
7 березня, 01:34
Частина Львова залишилася без води
Частина Львова залишилася без води
2 березня, 23:54
Запуск іранської балістичної ракети Fatteh-110
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
1 березня, 15:59
Аварія з автобусом
На Кіровоградщині автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі
21 лютого, 15:15
У «Шегинях» митники виявили книгу Муссоліні та десятки старовинних монет
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
19 лютого, 20:11
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
17 лютого, 07:20
Дрони атакують Одесу
В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло
16 лютого, 23:43

Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 березня 2026. Зведення Генштабу
Обстріл Запоріжжя, викриття високопосадовців СБУ на корупції. Головне за 16 березня 2026
Обстріл Запоріжжя, викриття високопосадовців СБУ на корупції. Головне за 16 березня 2026
Сили оборони зірвали стратегічну наступальну операцію РФ – Зеленський
Сили оборони зірвали стратегічну наступальну операцію РФ – Зеленський
Україна знайшла значні запаси газу в Чорному морі – Reuters
Україна знайшла значні запаси газу в Чорному морі – Reuters
Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні
Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні

Новини

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
