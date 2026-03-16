Обстріл Запоріжжя, викриття високопосадовців СБУ на корупції. Головне за 16 березня 2026

Дайджест новин 16 березня 2026 року

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. «Укренерго» отримало від словацького системного оператора SEPS офіційного листа про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Крім того, російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя.

«Главком» склав добірку головних подій 16 березня:

Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні

«Укренерго» отримало від словацького системного оператора SEPS офіційного листа про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва Seps. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба «Укренерго» наголошує, що рішення словацького системного оператора не вплине на українських споживачів. Зазначається, що аварійна допомога зі Словаччини залучалась «Укренерго» досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року.

Шон Пенн прибув до Києва

Американський актор Шон Пенн, який нещодавно отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, пропустив церемонію вручення та приїхав в Україну. Після прибуття до Києва він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

«Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом», – написав Зеленський.

СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

Правоохоронці кажуть, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг

Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. За словами Свириденко, з них на поточні роботи спрямовано 4,6 млрд грн.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Росія атакувала Запоріжжя

Російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Ворожий БпЛА зруйнував приватний одноповерховий житловий будинок та пошкодив сусідні будівлі. Вогнеборці ліквідували займання будинку.

У ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів 15-річну дівчину та 37-річну жінку і передали їх медикам. Психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям.

