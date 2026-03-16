Обстріл Запоріжжя, викриття високопосадовців СБУ на корупції. Головне за 16 березня 2026

Дайджест новин 16 березня 2026 року

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. «Укренерго» отримало від словацького системного оператора SEPS офіційного листа про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Крім того, російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя.

«Главком» склав добірку головних подій 16 березня:

Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні

«Укренерго» отримало від словацького системного оператора SEPS офіційного листа про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва Seps. Зі свого боку, НЕК «Укренерго» ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба «Укренерго» наголошує, що рішення словацького системного оператора не вплине на українських споживачів. Зазначається, що аварійна допомога зі Словаччини залучалась «Укренерго» досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року.

Шон Пенн прибув до Києва

Американський актор Шон Пенн, який нещодавно отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, пропустив церемонію вручення та приїхав в Україну. Після прибуття до Києва він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

«Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом», – написав Зеленський.

СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

Правоохоронці кажуть, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг

Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. За словами Свириденко, з них на поточні роботи спрямовано 4,6 млрд грн.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Росія атакувала Запоріжжя

Російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Ворожий БпЛА зруйнував приватний одноповерховий житловий будинок та пошкодив сусідні будівлі. Вогнеборці ліквідували займання будинку.

У ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів 15-річну дівчину та 37-річну жінку і передали їх медикам. Психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям.

Інші важливі новини

  • «Нафтогаз» веде перемовини з румунською компанією OMV Petrom про розробку нового газового родовища у Чорному морі.
  • Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з операторами паливного ринку.
  • РФ може використати до 9 млн дронів цьогоріч.
  • Кандидат на посаду судді Антикорупційного суду отримав підозру в хабарництві

Читайте також

Улітку 2025 року НАБУ і САП повідомили посадовцю підозру у вимаганні коштів
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
19 лютого, 16:38
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
17 лютого, 11:28
Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області
Затримання топпосадовця Повітряних сил: командування зробило заяву
25 лютого, 16:57
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
«Вивели» з обленерго 68 млн грн: викрито підсанкційного бізнесмена та його спільників
2 березня, 10:18
СБУ повідомила про підозру агенту ФСБ у Кропивницькому
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
3 березня, 12:44
Андрій Українець підозрюється у корупції під час будівництва укриттів для літаків
Апеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил
9 березня, 12:42
Затримання колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ відбулося в його офісі під Києвом
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
10 березня, 12:34
НАБУ і САП хочуть отримати право на безстрокове переслідування (документ)
НАБУ і САП хочуть отримати право на безстрокове переслідування (документ)
11 березня, 08:40
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року
12 березня, 21:18

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
