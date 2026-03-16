Україна знайшла значні запаси газу в Чорному морі – Reuters

Родовище може стати одним із найперспективніших у Чорноморському регіоні

«Нафтогаз» веде перемовини з румунською компанією OMV Petrom про розробку нового газового родовища у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, перемовини перебувають на ранній стадії, а розробка родовища не розпочнеться до завершення війни. Українська компанія виявила значні морські запаси газу ще до повномасштабного вторгнення Росії. Одне із джерел ЗМІ описало родовище як «одне з найперспективніших газових родовищ у регіоні Чорного моря», де Румунія та Туреччина вже розробляють власні поклади.

На родовищах, розташованих поблизу морських румунських ліцензійних ділянок, частково проведено сейсмічні дослідження, а також доступні дані 3D та 2D. За словами джерел, Україна прагне провести перемовини як на рівні бізнесу, так і між урядами, щоб залучити західні технології глибоководного видобутку газу.

Раніше президент України Володимир Зеленський на початку цього місяця після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті заявив, що дві країни планують разом реалізовувати проєкти з видобутку ресурсів на шельфі Чорного моря.

Чорне море, важливе для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів і як місце розташування морських бурових проєктів, поділяють Болгарія, Румунія, Грузія, Туреччина та Україна, а також Росія через тимчасово окупований Крим.

Відкриття нового родовища газу в перспективі може посилити енергетичну безпеку Європи, яка скорочує енергетичні зв’язки з Росією, а також підкреслює потенціал Чорного моря.

Компанія OMV Petrom, контрольний пакет якої належить австрійській OMV, також проводить розвідку на блоці Han Asparuh block біля узбережжя Болгарії. У Румунії вона разом із державною газовидобувною компанією Romgaz розробляє родовище Neptun Deep, видобуток на якому має розпочатися у 2027 році. Це подвоїть видобуток газу в країні та зробить її чистим експортером.

До слова, ціни на природний газ в Європі стрімко зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує впливати на енергетичні ринки та порушувати морські поставки.