Відключення світла в Києві та області 18 грудня: як діятимуть графіки

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після масованих російських атак

Завтра, 18 грудня, у столиці та Київській області світло вимикатимуть з 07:00 до 20:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Графік відключення жителів столиці

Без відключень будуть підгрупи: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.

Підгрупи з відключеннями:

2.1 – світло буде відсутнє з 16:30 до 20:00;

2.2 – світло буде відсутнє з 13:00 до 16:30;

3.2 – світло буде відсутнє з 07:00 до 09:30;

4.2 – світло буде відсутнє з 09:30 до 13:00.

Відключення світла в столиці фото: ДТЕК

Відключення світла в столиці фото: ДТЕК

Графік відключення жителів Київщини

Без відключень будуть підгрупи: 1.1, 2.2, 3.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.

Підгрупи з відключеннями:

1.2 – світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00;

2.1 – світло буде відсутнє з 12:30 до 16:00;

3.2 – світло буде відсутнє з 07:00 до 09:00;

4.1 – світло буде відсутнє з 09:00 до 12:30.

Відключення світла на Київщині фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині фото: ДТЕК

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 17 грудня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Як відомо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.