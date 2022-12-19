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ЗСУ пояснили, чому окупанти атакують іранськими дронами вночі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому окупанти атакують іранськими дронами вночі
фото ілюстративне

Для наявних в Україні ППО засобів потрібно чітко бачити ціль, у ночі видимість гірша

Спікер командування ВПС ЗСУ Юрій Ігнат після чергової нічної атаки росіян дронами по території України пояснив, чому окупанти обстрілюють саме вночі. Для наявних в Україні ППО засобів, робота яких полягає у візуальній прив'язці, потрібно чітко бачити ціль. Вночі видимість погіршується. Про це Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону.

«Усе це є система (ППО – ред.), яка відстежує і виявляє. Якщо у темну пору доби, то це не ті засоби, які можуть працювати з візуальною прив'язкою (стрілецька зброя, гарматні установки) – їм потрібно бачити ціль, тому противник використовує (дрони – ред.) саме уночі, як за годинником», – пояснив Ігнат.

Він наголосив, що у використанні Росією іранських дронів є певна тенденція: «То вони (росіяни – ред.) починають о 22:50, то о 23:00 з переходом у ніч до 5:00 ранку можуть запускати ті дрони», – уточнив Ігнат.

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

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Теги: зброя окупанти робота росіяни українці ЗСУ безпілотник

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