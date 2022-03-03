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    Події в Україні

    Авіаудар по Чернігову: кількість жертв значно зросла (відео)

    Російська авіація атакувала приватні будинки - Авіаудар по Чернігову: кількість жертв значно зросла (відео)
    Російська авіація атакувала приватні будинки
    фото: Чернігівська ОДА

    Через обстріли рятувальні роботи призупинено

    Число жертв авіаударів російських окупантів по Чернігову зросло до 33 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих», - йдеться в повідомленні.

    В зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено.

    Нагадаємо, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття. Повідомлялося про вилучення з-під завалів 22 тіл.

    В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

    Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки

    Крім того, 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Чернігів #stoprussia
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    Авіаудар по Чернігову: кількість жертв значно зросла (відео)