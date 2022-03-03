Авіаудар по Чернігову: кількість жертв значно зросла (відео)

Через обстріли рятувальні роботи призупинено

Число жертв авіаударів російських окупантів по Чернігову зросло до 33 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих», - йдеться в повідомленні.

В зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено.

Нагадаємо, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття. Повідомлялося про вилучення з-під завалів 22 тіл.

В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки

Крім того, 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.