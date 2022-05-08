Авіаудар по школі на Луганщині: рятувальники дістали тіла загиблих

Рашисти авіаударом знищили школу, в якій ховалися люди

У школі від обстрілів ховалися близько 90 людей

Під час розбору завалів школи у смт Білогорівка Сєвєродонецького району Луганщини, на яку російські війська 7 травня скинули авіабомбу, рятувальники дістали тіла двох загиблих. Про це повідомляє ДСНС України.

Авіаудар стався о 16:37. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на площі близько 300 кв. м. О 20:12 пожежу було ліквідовано.

«Рятувальниками проведено розбір завалів. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється», - йдеться в повідомленні.

З настанням ночі роботи з розбирання завалів було призупинено.

Продовження робіт заплановано на 8 травня.

Як повідомлялося, в школі, на яку рашисти скинули авіабомбу, знаходилося близько 90 людей. Станом на вечір 7 травня з-під завалів було врятовано близько 30 осіб.

Також 7 травня російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.