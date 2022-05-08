  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Авіаудар по школі на Луганщині: рятувальники дістали тіла загиблих

    Рашисти авіаударом знищили школу, в якій ховалися люди - Авіаудар по школі на Луганщині: рятувальники дістали тіла загиблих
    Рашисти авіаударом знищили школу, в якій ховалися люди
    фото: ДСНС України

    У школі від обстрілів ховалися близько 90 людей

    Під час розбору завалів школи у смт Білогорівка Сєвєродонецького району Луганщини, на яку російські війська 7 травня скинули авіабомбу, рятувальники дістали тіла двох загиблих. Про це повідомляє ДСНС України.

    Авіаудар стався о 16:37. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на площі близько 300 кв. м. О 20:12 пожежу було ліквідовано.

    «Рятувальниками проведено розбір завалів. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється», - йдеться в повідомленні.

    З настанням ночі роботи з розбирання завалів було призупинено.

    Продовження робіт заплановано на 8 травня.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Авіаудар по школі на Луганщині: рятувальники дістали тіла загиблих
    Авіаудар по школі на Луганщині: рятувальники дістали тіла загиблих

    Як повідомлялося, в школі, на яку рашисти скинули авіабомбу, знаходилося близько 90 людей. Станом на вечір 7 травня з-під завалів було врятовано близько 30 осіб.

    Також 7 травня російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

    Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

    Читайте також: Ворог штурмує Рубіжне та готується наступати на Сєвєродонецьк – Генштаб
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Авіаудар по школі на Луганщині: рятувальники дістали тіла загиблих