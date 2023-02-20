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МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва
фото: Reuters

Столиця готується до візиту важливого західного партнера 

Сьогодні, 20 лютого, у Києві очікується візит когось важливого західного партнера України. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного марафону.

«Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачмо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві», – сказав Мельник.

Він відмовився розповісти, кого саме чекають у столиці, попросивши «почекати, бо залишилося зовсім недовго».

Нагадаємо. 20 лютого у столиці перекрита низка вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США, однак, кого саме чекають, у МЗС поки не кажуть.

Тим часом, в Україну вже прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати Кнесету вже перебувають у Києві.

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Теги: МЗС війна Андрій Мельник

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