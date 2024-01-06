Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Банкова пояснила стратегію Росії на нинішньому етапі війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова пояснила стратегію Росії на нинішньому етапі війни
РФ не припинила проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі
фото: AP

Окупанти будуть і надалі продовжувати «м'ясні» штурми на пріоритетних напрямках

На нинішньому етапі війни стратегія Росії є абсолютно зрозумілою й прозорою. Зокрема, ворог планує «пересидіти» проукраїнську коаліцію, провокувати напруженість у різних точках світу, проводити масові ракетні обстріли України і не тільки. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

За словами посадовця, стратегія Росії полягає в тому, щоб «пересидіти» країни демократії, а також проукраїнську коаліцію і таким чином песимізувати настрої, щоб категорично не програти й не нести відповідальність за свої злочини.

Крім того, ворог намагається провокувати будь-які осередки напруженості, ескалації чи конфлікти в різних точках світу, щоб відволікти глобальні ресурси від України.

Також Подоляк нагадав, що РФ не припинила проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі.

Ба більше, у планах ворога – систематично обстрілювати прифронтові міста України, аби використати це як базовий аргумент: «бійтеся нас і далі та погоджуйтеся на наші умови».

За словами радника, окупанти будуть і надалі продовжувати «м'ясні» штурми на пріоритетних напрямках, щоб мати хоч якісь результати і виправдати внутрішню мілітаризацію.

Завданнями противника, на думку Подоляка, також є сформувати стійкий альянс з «максимально негативістськими режимами» – Іраном та КНДР, нарощувати обсяги пропаганди і втручатись у підсумки виборчих кампаній ключових демократичних країн.

«Проте для всіх цих маніфестних спроб встояти «російській стратегії» протиотрута існує. Саме час її активно застосовувати», – підсумував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що якщо нинішні разючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік, вважає консультант зі стратегічного управління Стівен Копітс.

До слова, триває 682-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Теги: війна ворог росія Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це вже буде не реєстр військовозобовʼязаних»
Законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни»
4 сiчня, 08:00
Російський диктатор Володимир Путін
ISW пояснив, що означають заяви Путіна, що Захід є «ворогом Росії»
3 сiчня, 07:00
Уламки збитого «Шахеда» в полі Вінниччини
Сили оборони показали уламки збитого «Шахеда» на Вінниччині (фото)
27 грудня, 2023, 09:03

Події в Україні

Банкова пояснила стратегію Росії на нинішньому етапі війни
Банкова пояснила стратегію Росії на нинішньому етапі війни
Росіяни гатили артилерією по Нікополю: є загиблий, серед поранених – дитина
Росіяни гатили артилерією по Нікополю: є загиблий, серед поранених – дитина
Залужний показав, як американська гаубиця М777 нищить окупантів на фронті (відео)
Залужний показав, як американська гаубиця М777 нищить окупантів на фронті (відео)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години
Росія перекидає військову техніку через Маріуполь: Андрющенко назвав напрямок
Росія перекидає військову техніку через Маріуполь: Андрющенко назвав напрямок
Скільки повітряних тривог було в Україні у 2023 році: інфографіка
Скільки повітряних тривог було в Україні у 2023 році: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
323K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
71K
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед
66K
«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
24K
Єврокомісар розповів, які продукти Польща хоче заборонити імпортувати Україні
18K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
15K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua