Банкова пояснила стратегію Росії на нинішньому етапі війни

РФ не припинила проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі

Окупанти будуть і надалі продовжувати «м'ясні» штурми на пріоритетних напрямках

На нинішньому етапі війни стратегія Росії є абсолютно зрозумілою й прозорою. Зокрема, ворог планує «пересидіти» проукраїнську коаліцію, провокувати напруженість у різних точках світу, проводити масові ракетні обстріли України і не тільки. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

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За словами посадовця, стратегія Росії полягає в тому, щоб «пересидіти» країни демократії, а також проукраїнську коаліцію і таким чином песимізувати настрої, щоб категорично не програти й не нести відповідальність за свої злочини.

Крім того, ворог намагається провокувати будь-які осередки напруженості, ескалації чи конфлікти в різних точках світу, щоб відволікти глобальні ресурси від України.

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Також Подоляк нагадав, що РФ не припинила проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі.

Ба більше, у планах ворога – систематично обстрілювати прифронтові міста України, аби використати це як базовий аргумент: «бійтеся нас і далі та погоджуйтеся на наші умови».

За словами радника, окупанти будуть і надалі продовжувати «м'ясні» штурми на пріоритетних напрямках, щоб мати хоч якісь результати і виправдати внутрішню мілітаризацію.

Завданнями противника, на думку Подоляка, також є сформувати стійкий альянс з «максимально негативістськими режимами» – Іраном та КНДР, нарощувати обсяги пропаганди і втручатись у підсумки виборчих кампаній ключових демократичних країн.

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«Проте для всіх цих маніфестних спроб встояти «російській стратегії» протиотрута існує. Саме час її активно застосовувати», – підсумував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що якщо нинішні разючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік, вважає консультант зі стратегічного управління Стівен Копітс.

До слова, триває 682-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.