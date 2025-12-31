Головна Країна Події в Україні
Рада адвокатів України заявила про грубе втручання в незалежність адвокатури з боку НАЗК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Жодна стратегія, дорожня карта чи інший урядовий документ не можуть скасувати або обмежити конституційну гарантію незалежності адвокатури’

Рада адвокатів України рішуче засудила ініціативи Національного агентства з питань запобігання корупції щодо реформування адвокатури. Як повідомляє офіційний сайт НААУ, у відкритій заяві, схваленій під час позачергового засідання 31 грудня 2025 року, РАУ заявила, що пропозиції, озвучені на круглому столі, організованому НАЗК, є «антиконституційними спробами одержавлення інституту адвокатури та втручання НАЗК у діяльність самоврядної професійної спільноти».

Заява була реакцією на захід НАЗК 30 грудня 2025 року, під час якого обговорювався проєкт Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки, зокрема в частині, що стосується адвокатури. Один із представників НАЗК заявив, що державні органи відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права зобов’язані втручатися в діяльність 16 інституцій, серед яких і адвокатура.

НААУ категорично відкидає таку інтерпретацію, називаючи її юридично хибною та маніпулятивною.

За словами адвокатів, Дорожня карта з питань верховенства права не дає підстав для втручання держави у діяльність адвокатури, яка є незалежним конституційним інститутом. Вони наголосили, що такі спроби створюють загрозу незалежності адвокатів і порушують права громадян на ефективну юридичну допомогу.

«Жодна стратегія, дорожня карта чи інший урядовий документ не можуть скасувати або обмежити конституційну гарантію незалежності адвокатури. Спроби Національного агентства з питань запобігання корупції, поза межами власної законодавчо визначеної дискреції, нав’язувати адвокатурі власне бачення законодавчих змін свідчать про пошук «суб’єктів впливу» поза межами наданих повноважень та є антиконституційними за своєю суттю. Такі дії становлять пряму загрозу незалежності адвокатури і праву кожної особи на ефективну та незалежну професійну правничу допомогу», – йдеться у відкритій заяві.

НААУ також звернула увагу на непрозорість добору «експертів», залучених до обговорення, і заявила про наявність потенційних конфліктів інтересів серед учасників. Позиція НАЗК щодо можливого державного контролю над адвокатурою була розцінена як спроба незаконного розширення повноважень виконавчої влади.

«З аналізу персонального складу «псевдоекспертів» випливає наявність стійких зв’язків між окремими учасниками та організаціями грантового сектору, що не могло і не повинно було залишитися поза увагою НАЗК як органу, на який законом покладено запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», – наголосила РАУ.

НААУ закликала президента України, Верховну Раду та Кабінет Міністрів звернути увагу на ці питання і вжити заходів для захисту незалежності адвокатури. Також НААУ звернеться до міжнародних інституцій, зокрема до Ради адвокатських та правничих товариств Європи та Ради Європи, з метою привернути увагу до спроб підриву незалежності адвокатури в Україні.

