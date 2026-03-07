Головна Країна Події в Україні
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували українські міста дронами та ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ключовими цілями ворога стали енергообʼєкти

У ніч на 7 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив мапу приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основний напрямок удару – Новодністровськ у Чернівецькій області , Житомирщина, Київ, Наливайківка на Київщині, Вільнянськ у Запорізькій області, Харків, Харківщина, Одеса, Чорноморськ.

За даними моніторингового каналу, цілями росіян стала енергетична інфраструктура країни.

Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів фото 1

Нагадаємо, у Харкові російська ракета влучила у житловий будинок у Київському районі. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено також сусідній будинок.

Загинуло троє людей. Щонайменше 10 людей поранено, серед них троє дітей – хлопчики 11 та шести років і 17-річна дівчина. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

У ніч на 7 березня вибухи пролунали у Києві та області. Окупанти застосували ракети різних типів та ударні безпілотники. У регіоні працювали сили ППО. Попередньо, наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.

