У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини

Під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед яких дитина

У Харкові внаслідок ракетного удару по Київському району зросла кількість постраждалих. Наразі відомо щонайменше про 10 поранених, серед яких троє дітей, 65-річна жінка загинула. Про це повідомляє Харківська ОВА та мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

Серед постраждалих – хлопчики 11 та шести років, а також 17-річна дівчина.

Унаслідок обстрілу зруйновано під’їзд житлового п’ятиповерхового будинку та пошкоджено два поверхи сусіднього будинку. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини.

фото: Харківська ОВА

Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед яких дитина.

фото: Харківська ОВА

Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Рятувальна операція триває.

фото: Харківська ОВА

До слова, цієї ночі у місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.