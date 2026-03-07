У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди
Під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед яких дитина
У Харкові внаслідок ракетного удару по Київському району зросла кількість постраждалих. Наразі відомо щонайменше про 10 поранених, серед яких троє дітей, 65-річна жінка загинула. Про це повідомляє Харківська ОВА та мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».
Серед постраждалих – хлопчики 11 та шести років, а також 17-річна дівчина.
Унаслідок обстрілу зруйновано під’їзд житлового п’ятиповерхового будинку та пошкоджено два поверхи сусіднього будинку. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини.
Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед яких дитина.
Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Рятувальна операція триває.
До слова, цієї ночі у місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками.
Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.
Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.
