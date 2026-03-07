Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди
Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини
фото: Харківська ОВА

Під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед яких дитина

У Харкові внаслідок ракетного удару по Київському району зросла кількість постраждалих. Наразі відомо щонайменше про 10 поранених, серед яких троє дітей, 65-річна жінка загинула. Про це повідомляє Харківська ОВА та мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

Серед постраждалих – хлопчики 11 та шести років, а також 17-річна дівчина.

У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди фото 1

Унаслідок обстрілу зруйновано під’їзд житлового п’ятиповерхового будинку та пошкоджено два поверхи сусіднього будинку. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої людини.

У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди фото 2
фото: Харківська ОВА

Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед яких дитина.

У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди фото 3
фото: Харківська ОВА

Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Рятувальна операція триває.

У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди фото 4
фото: Харківська ОВА

До слова, цієї ночі у місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками. 

Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.

Читайте також:

Теги: Харків обстріл рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували ударними дронами Запорізький район
Удар по Запорізькому району: є поранена, Вільнянськ накрив блекаут
10 лютого, 22:33
У порту пошкоджено склади з добривом
Росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру: є жертви
13 лютого, 08:17
Ворог вдарив по Миколаївській області «шахедами»
На Миколаївщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру через обстріл РФ
13 лютого, 08:37
Зеленський: була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля
Ситуація із теплом у Харкові. Зеленський дав термінове завдання уряду
16 лютого, 13:59
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів
26 лютого, 08:02
Рятувальники ліквідували наслідки комбінованої російської атаки
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони
26 лютого, 10:20
фото: Віталій Коваль/ Facebook
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
26 лютого, 22:59
Унаслідок обстрілів у Полтаві та області спалахнули пожежі
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання
26 лютого, 09:05
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45

Події в Україні

Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками
Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками
У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди
У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua