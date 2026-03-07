Атака на українські міста: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 7 березня 2026 року

У Харкові ракета зруйнувала під’їзд багатоповерхівки, на Полтавщині впали ворожі дрони, США прокоментували можливу передачу розвідданих Ірану, Ізраїль завдав нових ударів по Тегерану, Росія атакувала Київ ракетами та дронами.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 березня:

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Харкові

У Харкові російська ракета влучила у житловий будинок у Київському районі. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено також сусідній будинок.

Загинула 65-річна жінка та чоловік. Щонайменше 10 людей поранено, серед них троє дітей – хлопчики 11 та шести років і 17-річна дівчина. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. Під завалами можуть перебувати близько 10 людей.

Росія атакувала Київ ракетами та дронами

У ніч на 7 березня вибухи пролунали у Києві та області. Окупанти застосували ракети різних типів та ударні безпілотники. У регіоні працювали сили ППО. Попередньо, наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.

Ізраїль завдав нових ударів по Тегерану

Армія оборони Ізраїлю повідомила про нову хвилю масштабних ударів по інфраструктурі в Тегерані. За даними іранського агентства Mehr, у столиці пролунали потужні вибухи, зокрема в районі аеропорту Мехрабад. Після ударів у місті спалахнули пожежі. Водночас Іран у відповідь завдав ракетного удару по центральній частині Ізраїлю.

На Полтавщині впали ворожі дрони

На Полтавщині зафіксовано падіння ворожих безпілотників у двох районах. У Полтавському районі пошкоджено покрівлю приватного будинку, а у Миргородському – домоволодіння через падіння уламків БпЛА. Постраждалих немає.

США прокоментували можливу передачу розвідданих Ірану

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що навіть якщо ця інформація підтвердиться, це не вплине на операцію США. Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста про можливу передачу розвідданих Росією Ірану.

Інші важливі новини: